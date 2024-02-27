محمد الشرقي: المؤسسات التعليمية تعزز الرؤية المستقبلية للدولة

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات التعليمية في دعم ركائز النمو الذي تشهده الإمارة على المستويات كافة، وتعزيز الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في مجالات التنمية الشاملة، عبر توظيف أدوات المعرفة البشرية والتقنية في تلبية متطلبات المستقبل وتحولاته.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء.

وأشار سموه، خلال الاجتماع، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمخرجات مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، وتوجيهات سموه بمواكبة متطلبات التحول التنموي لدولة الإمارات في جميع المجالات الحيوية، التي تدعم تنافسية الدولة ونهضتها.

واطلع سموه على سير العمل في البرامج الأكاديمية للجامعة ومناهجها، وشراكاتها المجتمعية، وخططها المستقبلية في طرح برامج تعليمية جديدة، كما اعتمد سموه الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2029.

واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى شرح عن الشّراكات الأكاديمية والمجتمعية التي تعمل عليها الجامعة في مجال البحث العلمي والتدريب، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز محاور التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة الفجيرة، والدولة، على جميع الأصعدة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والدكتور علي أبو النور مدير الجامعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز