«الشارقة للتعليم الخاص» تطلق مبادرة «قُم للمعلّم»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشفت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، عن إطلاق مبادرة «قُم للمعلّم»، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي مبادرة مجتمعية تشرف عليها هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتهدف إلى تقدير المعلم بجهد جماعي لدعمه وتقديره بطرق ملموسة واضحة تنعكس إيجاباً على جودة حياته ونموه وتطوره المهني.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة الـ3 من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم، صباح أمس، تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومؤسسة كارنيجي للنهوض بالتعليم الأمريكية.

4 محاور

وتتناول القمة 4 محاور رئيسة، تشمل ديناميكيات الأنظمة التعليمية الناجحة، واستشراف أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم المستقبلي، وأساليب التقييم والابتكار في عصر التكنولوجيا، إضافة إلى جودة الحياة الشاملة في البيئة التعليمية.

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