طلبة في جامعة الشارقة يقدمون مشروعات ابتكارية تعزز التنمية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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قدم طلبة من كليتي العلوم والهندسة في جامعة الشارقة، في أسبوع الابتكار الذي احتضنته الجامعة، عدداً من الابتكارات الحديثة التي من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، ومن بينها «روبوت ذكي مبتكر» يعالج مشكلة النفايات البلاستيكية والورقية التي يواجهها العالم، فيعمل الروبوت على جمع النفايات وإعادة تدويرها بشكل مستقل، وهو مجهز بأجهزة استشعار متقدمة، كما قدموا مشروعاً يعمل على استخدام الموارد المحلية، مثل الطين في مجال البيئة وتنقية المياه، كصناعة فلاتر المياه، وفي تطوير أجهزة استشعار عالية الحساسية لتحديد الملوثات البيئية المحتملة، ومشروع «جدار بيئي مستدام»، مطبوع من الرمل الممزوج بمادة بلاستيكية قابلة للتحلل بتقنية الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.

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