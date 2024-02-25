احتفاء بخريجي «الدبلوم المهني للبرلمان العربي للطفل- المستوى المتقدم»

المصدر: الشارقة - وام

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احتفلت جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل، بتخريج الدورة الثانية من المتدربين في برنامج «الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني- المستوى المتقدم»، من أعضاء البرلمان العربي للطفل البالغ عددهم «68» عضواً، يمثلون 17 دولة عربية، هي الإمارات، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا.

وكذلك تخريج دفعة البرنامج العام من المشاركين من غير أعضاء البرلمان، والذين بلغ عددهم «40» متدرباً، ويستهدف الأطفال والشباب من منتسبي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالإضافة لمنتسبي البرلمانات الوطنية وجهات الطفولة في الدول العربية.

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