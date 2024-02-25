طالبات بجامعة الشارقة يبتكرن روبوتاً يعزز دقة العمليات الجراحية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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نجحت 3 طالبات من جامعة الشارقة، تخصص هندسة الحاسوب، وهن زينب محمد، وأمنية ياسر، ورغد مهند في ابتكار «روبوت ذكي» مصمم لدعم الجراحين أثناء إجراء العمليات الطبية من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوظيف إنترنت الأشياء، حيث يحلل البيانات في الوقت الحقيقي، والصور الطبية ومعلومات المريض لتوفير رؤى مساعدة لتعزيز دقة العمليات الجراحية واتخاذ القرارات في غرفة العمليات، كما يساعد في تحسين نتائج المرضى من خلال تقديم معلومات قيمة، إضافة إلى توجيه ومساعدة الفريق الجراحي ومراقبته لصحة الجراحين باستخدام تقنية إنترنت الأشياء.

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