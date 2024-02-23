تكريم الحاصلين على براءات اختراع في جامعة الإمارات خلال 2023

المصدر: العين - البيان

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كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، المبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة الحاصلين على براءات اختراع للعام 2023 وعددها 24 براءة، منها 20 من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، و3 من اليابان، وواحدة من كوريا.

وأكّد معاليه، أن الابتكار يُعدّ عنصراً مهماً لتحقيق المحاور الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تتطلب بناء اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات ماهرة، وتُعزّزه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات تسعى دائماً إلى دعم المبتكرين والمبدعين لدفعهم نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للعديد من التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بما يُعزّز رؤيتها الاستراتيجية باعتبارها جامعة وطنية بحثية شاملة تسهم في تحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة.

من جانبه قدّم الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، عرضاً للمشاريع والبراءات الفائزة وتطورها والجهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس للارتقاء بالبحوث العلمية بشكل عام، ما أسهم في حصولهم على براءات اختراع ذات قيمة علمية، مشيراً إلى أن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار 2023 - 2026 تتضمن 5 أهداف سيتمّ تحقيقها من خلال 14 مشروعاً.

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