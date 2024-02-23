انطلاق فعاليات مبادرة «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية»

المصدر: دبي ـ البيان

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انطلقت فعاليات مبادرة «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية» المُنظمة من قبل مجلس طلبة الجامعات والكليات، بهدف التعرف على آراء الشباب على مستوى الجامعات والكليات حول عدد من الظواهر السلبية من خلال إجراء عصف ذهني باستخدام أسلوب «المناظرة» بين فريقين.

وتعتمد مبادرة «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية» التي أُقيمت في مركز البحث والتطوير في القيادة العامة لشرطة دبي، على منافسة فريقين من الكليات والجامعات فيما بينهما في مناقشة ظاهرة سلبية في المجتمع، وطرح أفكار إبداعية مدعومة بالدلائل حول وجهة نظر كل فريق، فيما تختار لجنة تحكيم خاصة الفريق الفائز الذي استطاع تقديم وجهة نظر أكثر إقناعاً وتتضمن توصيات.

شهد فعاليات المبادرة معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد محمد عتيق مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، والعقيد الدكتور حمدان الغسيه مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، وعدد من ضباط شرطة دبي، وممثلي الجامعات والكليات، إلى جانب 20 طالباً وطالبة الذين خاضوا منافسات المناظرات.

والتقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري بفرق الجامعات والكليات المُشاركة في تحدي المناظرات، مؤكداً أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعرف على آراء الشباب، وإشراكهم في مناقشة مختلف القضايا سواء الجنائية أو المرورية، والاستماع إلى وجهات نظرهم، وفتح قنوات تواصل معهم لمناقشة بعض الظواهر والبحث عن حلول إبداعية لها.

وأوضح معاليه أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على إطلاق المبادرات التي تستهدف الشباب، ولديها 8 مجالس تعمل مع الشباب والمجتمع بكافة مكوناته، وحريصة دائماً على التعرف على آراء مختلف فئات المجتمع بما يسهم في إطلاق المبادرات وتطوير الخدمات لتحقيق الريادة والتميز على مستوى إمارة دبي.

و أكد الرائد الدكتور حامد عبد الله، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن تحدي المناظرات الشرطية الأمنية، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على فتح المجال أمام الطلاب لإجراء عصف ذهني للحد من أية ظواهر سلبية خاصة في المجتمعات الطلابية، بما يتماشى مع الهدف والمؤشر الاستراتيجي في توفير مجتمعات طلابية ريادية وآمنة على مستوى العالم.

وذكر عبيد الحصان الشامسي عضو مُنظم في تحدي المناظرات الشرطية الأمنية، أن أداء المشاركين في المناظرات كان تنافسياً في سرد الآراء والحقائق والدلائل، مشيراً إلى أن كل فريق ضم طلبة من مختلف التخصصات العلمية بالجامعات.

من جانبه أفاد عبدالله سليم البلوشي عضو مُنظم بالمبادرة بأن المناظرات الشرطية الأمنية تلعب دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة الوعي الأمني بين الطلاب و أن المناظرات ليست مجرد منصة للتعبير عن الآراء، بل هي برنامج مُتكامل يهدف إلى تعميق فهم الطلاب للقضايا الأمنية.

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