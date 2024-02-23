سلطان القاسمي: توفير المنشآت التعليمية المتطورة والمتكاملة لتعزيز مستوى الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية التعليم وتطويره من خلال توفير المنشآت التعليمية المتطورة والمتكاملة التي تسهم في تعزيز مستوى الطلبة، وتوفر الاحتياجات التربوية والأدوات التعليمية للطلاب والطالبات.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس، خلال افتتاحه مدرسة العقد الفريد - الحلقة الأولى في مدينة دبا الحصن، والتي وجه بتنفيذها سموه قبل عدة أشهر إحلالاً للمدرسة القديمة، بهدف تعزيز وتطوير نظام التعليم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة في المدينة.

وأشار سموه إلى أن تطوير المدارس والمستوى التعليمي في مدن ومناطق إمارة الشارقة لن يتوقف، موجهاً سموه بالعمل على تطوير المزيد من المدارس لتكون بنفس المواصفات المتطورة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأعرب سموه عن سعادته البالغة عند مشاهدة أبنائه الطلبة في المدارس وقد توفرت لهم احتياجاتهم لتلقي العلم والمعرفة والمهارات التي يستفيدون منها مستقبلاً وينفعون بها المجتمع، متمنياً سموه لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة فقرة فنية قدمتها طالبات المدرسة، تغنين من خلالها بحب سموه وقدمن أسمى معاني الشكر على مكارمه السخية التي توفر لهن أفضل المرافق وتلبي احتياجاتهن كافة.

وكان سموه وفور وصوله إلى المدرسة الواقعة على جزيرة الحصن، قد أزاح الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح المدرسة ليتجول بعدها في أرجائها مطلعاً على مرافقها وما تضمه من وسائل توفر من خلالها بيئة تعليمية متميزة.

وتوقف سموه خلال الافتتاح في الفصول الدراسية واطلع على سير العملية التدريسية وأبرز الأساليب التعليمية المتبعة في التدريس، وتعرف من بناته الطالبات على آرائهن حول المدرسة واحتياجاتهن التي تدعم تقدمهن العلمي وتوفير البيئة التعليمية الآمنة.

كما تابع سموه الأنشطة العلمية واللاصفية التي تمارسها الطالبات في مرافق ومختبرات المدرسة، واستمع إلى شرح حول المعدات التي زودت بها ودورها في إيصال المعرفة اللازمة وصقل المهارات المطلوبة لدى الطالبات.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال افتتاح المدرسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بمدينة خورفكان، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية.

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