جامعة الإمارات تدعم 5 أبحاث للاستدامة البيئية

المصدر: العين - البيان

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دعمت جامعة الإمارات خمسة مشاريع بحثية طلابية تركز على الاستدامة البيئية، وتتناول الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي)، والهدف الـ7 من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، وذلك بالتعاون مع جامعة Symbiosis الدولية في جمهورية الهند.

يأتي ذلك كجزء من خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP28» وما بعده (2023-2026)، ومبادرة عام الاستدامة 2024.

ويتكون كل مشروع بحثي من طالبين وعضو هيئة تدريس كمشرف من كل جامعة، بإجمالي ستة أعضاء لكل مشروع، حيث تم تمويل ثلاثة مشاريع لكلية الهندسة ومشروعين لكلية تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن هذه المشاريع الطلابية تأتي ضمن جهود الجامعة الدولية في بناء الشراكات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز السمعة الدولية للجامعة، كما أن هذه المشاريع تعد التزاماً من الجامعة في دعم البحث العلمي القائم على التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التعليم والبحث العلمي، والذي بدوره يسهم في صقل مهارات البحث العلمي والنقاش العلمي البنّاء لدى طلبة الجامعة.

وأضاف أن هذه المشاريع البحثية تنبثق من برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة الطلابي، الذي أطلق في عام 2022، ونحن الآن في الدورة الثالثة، التي تركز على التعاون الدولي مع كبرى الجامعات العالمية.

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