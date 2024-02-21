«أمريكية دبي» تطرح مسابقة «مبدعون في الإعلام» لطلبة الثانوية

المصدر: دبي - البيان

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تطرح الجامعة الأمريكية في دبي، مسابقة (مبدعون في الإعلام) «المقال الصحفي» في دورتها الثامنة للعام الأكاديمي 2023/ 2024 بعنوان: دور البحث العلمي في تنمية المجتمعات وارتقاء الأمم «الإمارات نموذجاً».

وقال الدكتور لانس دي ماسي رئيس الجامعة، إن الهدف من المسابقة تحفيز الطلبة وكشف مواهبهم وصقلها، من خلال الدراسة في كلية محمد بن راشد للإعلام.

وأضاف أن المسابقة تهدف كذلك إلى إعداد جيل إعلامي يتمتع بخبرة علمية وعملية في هذا التخصص، كما يحصل الفائز الأول على منحة دراسية لمدة أربع سنوات، وتقدم جوائز قيمة للفائزين الثلاثة بعد الأول.

وسيكون على المشاركين استيفاء عدة شروط يأتي في مقدمتها: كتابة مقال صحفي لا يتجاوز عدد كلماته 1200 كلمة، ولا يقل عن 1000 كلمة، إضافة إلى تعريف البحث العلمي وأهميته وإمكانية تطبيقه في المدرسة، وكذلك ربط البحث العلمي بالجهد العقلي، فكلما كان العقل مبدعاً كانت نتائجه خلاقة.

كما يتطلب استيفاء كتابة أمثلة عن نجاح البحوث العلمية في إثراء التفكير، وربط ذلك بوجوه الحداثة والتميز في مجالات كثيرة في الدولة، وعلى المشارك إيراد مثالين إلى ثلاثة للتدليل على فكرته، وكذلك إبراز دور المدرسة في دعم التفكير العقلاني، وتحفيز الطلبة على إجراء البحوث العلمية.

ويشترط إرفاق صور عن نتائج بعض البحوث العلمية وأثرها في تطور المجتمع الإماراتي وحداثته في مختلف الحقول، إضافة إلى كتابة المشارك لإسمه واسم مدرسته واسم الإمارة، ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني. وآخر موعد لاستلام المشاركات 25 أبريل 2024، وتعلن النتائج في 10 مايو 2024.

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