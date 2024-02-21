5 أيام إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للمنهاج الأجنبي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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قررت مدارس خاصة في أبوظبي تطبق المنهاج الأجنبي، منح طلابها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدة 5 أيام تبدأ اليوم الأربعاء وتنتهي الأحد، على أن تبدأ الدراسة الاثنين من الأسبوع المقبل، ويجب على المدارس الراغبة في تطبيق هذه الإجازة الحصول على الموافقة من دائرة التعليم والمعرفة بالإشارة إليها في التقويم الدراسي الخاص بها، كما ينبغي تقديم الخطة قبل بدء العام الدراسي للحصول على موافقة الدائرة، مع ضرورة إطلاع موظفيها وذوي الطلبة على هذا التقويم.

وتهدف الإجازة القصيرة إلى منح الطلاب والمعلمين فترة راحة من الجهد الدراسي المكثف خلال النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتعتبر فرصة للاسترخاء وتجديد الطاقة، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، كما تمكن المعلمين من التحضير للمستحقات الأكاديمية المقبلة، علماً أن إجازة الربيع الطويلة ستبدأ 25 مارس إلى 14 أبريل المقبل.

ورحب أولياء أمور بعطلة منتصف الفصل الدراسي، مشيرين إلى أنها مهمة لراحة أبنائهم بدنياً وذهنياً بعدما خضعوا للعديد من الاختبارات منذ انطلاق الدراسة، وهي مفيدة لذوي الطلبة أيضاً، لاسيما الأمهات اللواتي يشاطرن أبناءهن مسؤولية الدراسة ما يساعدهن على تصفية الذهن والتخطيط الجيد للبرامج الأكاديمية المقبلة.

بدورهم، أكد مسؤولون في مدارس خاصة، أن فبراير الجاري يعتبر فرصة مثالية للمحاضرات والجلسات التعريفية المشتركة مع الجامعات والتي تهدف إلى تعريف وتدريب طلبة الصف الـ12 بالحياة الجامعية وكيفية اختيار التخصص المناسب، مشيرين إلى أن جامعات في أبوظبي عقدت ورش عمل وندوات تستهدف طلاب الثانوية العامة مثل جامعات أبوظبي وزايد والسوربون وليوا، كما وجهت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا دعوة للعديد من المدارس وطلابها بهدف التعريف بتخصصاتها وآلية الشروط والقبول، وذلك بهدف تهيئة الطلاب ومساعدتهم في اختيار الجامعة والتخصص المناسب.

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