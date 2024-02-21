تفاهم بين «التربية» والمناطق الحرة في عجمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت وزارة التربية والتعليم، وهيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهيئة المناطق الحرة في عجمان، لضمان توفير تعليم عالٍ نوعي بالإمارة، وإتاحة خيارات ومسارات دراسية متعددة أمام الطلبة تناسب مجالات شغفهم وتطلعاتهم وتعزز تنافسيتهم في سوق العمل.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وإسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان.

وأكد الدكتور محمد المعلا، أن المذكرة تأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية، يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية وذلك من خلال ضمان جودة مخرجات قطاع التعليم العالي.

وأعرب إسماعيل النقي، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع وزارة التربية والتعليم، كون هذه المذكرة ستمثل خطوة مهمة في استقطاب الاستثمارات في هذا المجال وستعمل على دفع عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، يتم منح الترخيص التجاري لأي مؤسسة تعليم عالٍ في المناطق الحرة التابعة للهيئة داخل عجمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتلتزم مؤسسات التعليم العالي التي تحصل على الترخيص التجاري من قبل الهيئة بالحصول على الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي من الوزارة.

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