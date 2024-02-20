طالبة تبتكر جهازاً لتنظيف وتعقيم الأماكن العامة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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ابتكرت جودي علي المغربي الطالبة في جامعة الوصل بدبي مشروعاً يهدف إلى التنظيف في الأماكن العامة مثل المساجد ومراكز التسوق والمؤسسات التعليمية، والمطاعم والمستشفيات، وغيرها، وحمايتها من التلوث باستخدام الأشعة فوق البنفسجية بشكل متطور ومبتكر.

وأوضحت الطالبة جودي أن المشروع عبارة عن جهاز يطلق أشعة فوق البنفسجية تحمل مادة معقمة للتعقيم والتنظيف ثم يقوم بالتجفيف. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو توظيف الابتكار للحد من هدر المياه المستخدمة في تنظيف دورات المياه وتقليل التلوث والحد من انتشار الأمراض الناتجة عن الاستخدام المتكرر لدورات المياه في الأماكن العامة.

وقالت المغربي إنها استخدمت فكرة مبتكرة للحد من هدر المياه ومواد التعقيم وتقليل التلوث وتقليل الجهد المبذول في تنظيف هذه المرافق، وهي استخدام الأشعة فوق البنفسجية كوسيلة لتوزيع مادة معقمة داخل المرافق العامة يتبعها جهاز تجفيف، إضافة لوضع مادة «epo2y»، لبقاء بلاط الحمامات جافاً طول الوقت ولا يتبلل بسهولة، إلى جانب جعل مقابض أبوابها تفرز آلياً مادة معقمة بعد كل لمس لها لتقليل التلوث والحد من انتشار الأمراض الناتج عن لمس الأسطح الملوثة.

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