عطلة الربيع للمدارس الحكومية والخاصة 25 مارس إلى 14 أبريل

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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تبدأ عطلة الربيع للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في 25 مارس المقبل والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 14 أبريل المقبل، وذلك وفقاً للتقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري.

وتبلغ مدة الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعاً بواقع «59 يوماً دراسياً» الذي انطلق في الثاني من يناير الماضي، وتضمن الفصل إجازة رسمية وهي (الأول من يناير المقبل) بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وتشتمل الفترة الزمنية للفصل الدراسي الثاني على تنفيذ التقييمات المدرسية لقياس كفاءة الطلاب في الجوانب المعرفية والمهارية خلال شهر فبراير الحالي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني في شهر مارس المقبل، ويجري ذلك كجزء من عدد من مراحل التقييم التي يتم تنفيذها خلال العام الأكاديمي الحالي.

وتضمن «الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2023 ــ 2024»، التقييم المتمركز حول الطالب، والذي تسعى من خلاله مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إعطاء أولوية للتعلم النشط والتفكير النقدي، وتمكين الطلبة من تحمل مسؤولية تعلمهم، ويحفزهم على أن يصبحوا متعلمين أكثر دافعية من ثلاثة محاور، هي أولاً مواءمة الاحتياجات التعليمية الفردية للطالب، وثانياً توفير بيانات موثوقة، «مثل الفاقد المهاري والمعرفي للطلبة»، لدعم ممارسات التعلم والتعليم، ما يمكن الطلبة من تحقيق التقدم الأكاديمي، وثالثاً قياس مستويات تحصيل الطلبة الحالية لتوفير أدلة مفيدة حول تعلمهم وتحديد مستوياتهم في مسيرتهم التعليمية.

وبين الدليل أن الأنواع المختلفة من التقييم المستمر المتمركز حول الطالب تمكن المعلم من تحديد ما يفهمه الطالب وما الذي يستطيع تطبيقه، والكفايات المعرفية والمهارية التي يجب أن يمتلكها الطالب للتقدم في المسيرة التعليمية، إضافة إلى تحديد الدعم المناسب الذي يقدم للطالب خلال تعلمه في الصف.

ويشارك الطلبة في مسيرة تعلمهم لبناء معارفهم وصقل مهاراتهم باستمرار، إذ يتمتع جميع الطلبة بالقدرة على النمو المعرفي والتقدم الأكاديمي من خلال إتقان المعارف والمهارات المتكاملة، ودمج المعارف والمهارات المكتسبة، وتطوير المعارف وصقل المهارات الأساسية، وبناء المعارف والمهارات الأساسية.

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