3 طالبات يطورن منصة ذكية لتعزيز المشاركة الاجتماعية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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طورت ثلاث طالبات منصة ذكية وأطلقن عليها «تمكين هاب» من أجل تعزيز المشاركة الاجتماعية، وحصد المشروع المركز الثاني بمسابقة «العالم الإماراتي الشاب» لوزارة التربية والتعليم، كما حصل على موافقات رسمية من 12 جهة حكومية وخاصة تدعم هذا التطبيق.

وتساهم هذه المنصة في توثيق إنجازات الطلاب وأولياء الأمور والمدارس على مدار السنوات، وتقديم مكافآت لتشجيع جميع الأطراف على المشاركة وتحقيق التفوق، توفير معلومات عن الفرص التطوعية والريادية والعلمية في الإمارات، ويهدف المشروع إلى تعزيز روح التنافسية والابتكار في الأسر والمدارس، وذلك بمشاركة ودعم المدرسة والدوائر التعليمية.

منصة إلكترونية

ونفذ المشروع الطالبات ميرا الكحالة، وشما خالد السويدي وميثاء سعيدو المنصوري، تحت إشراف المعلمة نفيسة الجبان من مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء، حيث قررت الطالبة ميرا تطوير وبرمجة منصة إلكترونية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية المنهجية وفقاً لرؤية دولة الإمارات للشباب.

وأكدت الطالبات أن منصة «تمكين هاب» تقدم للطلاب العديد من الخدمات المتعددة، بما في ذلك توفير معلومات عن الفرص التطوعية والريادية والعلمية غير المحدودة في دولة الإمارات، كما توفر ورش عمل لتنمية المهارات اللازمة للتميز في جميع المجالات.

وأوضحن أن هذا المشروع يتميز بقدرته على دراسة قبوله في السوق من خلال التواصل مع مئات الطلاب وأولياء الأمور والكوادر التعليمية، وقد حصل «تمكين هاب» على موافقات رسمية من 12 جهة حكومية وخاصة تدعم هذا التطبيق من خلال عرض فرص المشاركة والبرامج التحفيزية، وحتى فرص العمل والتدريب للطلاب المتميزين.

تعزيز القدرات

ويعكس نجاح مشروع «تمكين هاب» التزام الشباب الإماراتي بالمشاركة الفعالة في المجتمع وتحقيق الابتكار، ويعمل المشروع على تعزيز القدرات والمهارات الشخصية للطلاب، وصقل قدراتهم القيادية والاجتماعية، وتعزيز روح العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية لديهم.

وتتيح منصة «تمكين هاب» للطلاب وأولياء الأمور والمدارس الوصول إلى فرص المشاركة المجتمعية في الإمارات. وحصد مشروع «تمكين هاب» المركز الثاني في مسابقة «العالم الإماراتي الشاب» التي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنوياً.

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