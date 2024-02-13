مدرسة المعارف الخاصة قامت بتنظيم نموذج محاكاه للأمم المتحدة بمشاركة 22 مدرسة و280 طالباً

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دبي : كجزء من التزامها بتطوير و تنمية قادة المستقبل من الطلبة و الطالبات بمختلف الفئات العمرية قامت مدرسة المعارف تحت قيادة المدير التنفيذي لمجموعة FEH السيد / محمد حسين مطاوع وتحت اشراف الاستاذة رشا نجيب بتنظيم نموذج محاكاه للأمم المتحدة بمشاركة 22 مدرسة و280 طالب تم من خلالها مناقشة بعض القضايا العالمية الخاصة بالاستدامة بعدد 9 لجان وكان من اهم ما ورد فيها (COP28 UAE – يونيسيف), والعديد من القضايا الاخرى وكانت هذه التجربة تجسيدا رائعا لروح التعاون و الحوار وتنمية واثقال مهارات القادة عند الطلبة والطالبات حيث جاء محتوى المحاكاة انسجاماً مع أجندة الإمارات 2030 للتنمية المستدامة، التي ترتكز على ترسيخ الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، والنمو.

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