تعاون بحثي بين «تريندز» والجامعة الأمريكية بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والجامعة الأمريكية بالإمارات «AUE» مذكرة تعاون بحثي مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي والمعرفة.

ونصت المذكرة على تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبراء والباحثين بين المؤسستين، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ونشر البحوث والدراسات المشتركة، وتوفير فرص للطلاب للمشاركة في مشروعات بحثية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز إن توقيع مذكرة التعاون مع الجامعة الأمريكية بالإمارات يأتي إيماناً من المركز بأهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الدكتورة أسماء سلمان، نائبة رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات للبحوث أن الجامعة سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز «تريندز»، الذي يعد مؤسسة رائدة في البحوث والدراسات الاستراتيجية بالمنطقة.

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