نادي الإمارات العلمي يحرز بـ 4 ميداليات في المعرض الدولي للاختراعات

المصدر: البيان

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حصدَ المبتكرون من نادي الإمارات العلمي المُشاركون في «المعرض الدولي الرابع عشر للاختراعات في الشرق الأوسط»، أربع ميداليات (ذهبيتان وبرونزيتان)، في المعرض الذي أُقيم في دولة الكويت خلال الفترة من 4 حتى 7 فبراير الجاري، وسط تنافس بين أكثر من 200 اختراع من أكثر 40 دولة.

حصلَ على الميدالية الذهبية المُبتكر مايد مروان المري، عن «نظام مُبتكر في إدارة النفايات باستخدام إنترنت»، وكذلك نال الميدالية الذهبية المُبتكران، غلا محمد البلوشي وغيث محمد طالب عن ابتكار «محطة مناخية منخفضة الكلفة لتطبيقات الزراعة الذكية باستخدام إنترنت الأشياء»، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب المبتكرة روضة محمد المنصوري عن ابتكار «تعديل في نظام تكييف الهواء للمركبات»، كما حصل المُبتكر علي حميد اللوغاني أيضًا على الميدالية البرونزية عن ابتكاره «نظام منع حوادث السفن باستخدام الذكاء الاصطناعي»

وقالَ بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم «نشعر بالفخر لوجود هذه الكوكبة من الشباب الإماراتي الطموح والتوّاق للأفضل.. لقد أثبت الوفد المُشارك حضوراً مُتميزاً وقدرةً كبيرةً على تجاوز التحديات، ووضع الحلول الصحيحة لأي مُشكلة أو عائق وفي مكانها الصحيح»، كما وأثنى الدكتور عيسى البستكي رئيس نادي الامارات العلمي على دور النادي في مجال البحث والابتكار، الذي أثبت حضوره في المحافل والمعارض العلمية العالمية.

ويُعدُّ هذا المعرض من أهم المعارض الدولية للاختراعات في الشرق الأوسط، ويُنظم سنويًّا منذ العام 2007م، وفرصة للقاء وإيصال ثقافة الاختراع والإبداع للمجتمع الخليجي، وزيادة الروابط بين المخترعين والمبدعين والمؤسسات والشركات الاقتصادية، وفرصة للقاء المستثمرين والمخترعين؛ بهدف الوصول بالمجتمع الخليجي إلى مجتمع المعرفة.

ويشارك بالمعرض أكثر من 200 مخترعًا سنويًّا، ويرتاده المتخصصون في مجال الابتكار والاختراع من أكثر من 40 دولة.

وقد شارك في المعرض العديد من مكاتب براءات الاختراع الدولية، والجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات المتخصصة في دولة الكويت، وتعدُّ عنصرًا مهمًّا في التواصل بين المخترعين، كما تقدم النصائح الفعالة في مجال الاختراعات والابتكارات للمشاركين من المخترعين.

يُذكر أن هيئة مُحكمي المعرض تضم نحو 60 مُحكمًا من الأكاديميين والمُختصين في كافة المجالات العلمية.

رافق الوفد الاماراتي عضوا مجلس إدارة النادي الدكتور عيسى السويدي والأستاذ جمال الخياط وعدد من أولياء الأمور.

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