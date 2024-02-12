جامعة دبي تنظم ندوة عن التعليم والبحث العلمي

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية ندوة مزدوجة تناولت التعليم وآفاق البحث العلمي بمشاركة أكثر من 60 من أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة.

وتناول الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، أهمية التعليم وإدماج الطلبة في العملية التعليمية واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في تطوير العملية التعليمية. وأكد أهمية تعزيز وتطوير المخرجات التعليمية والتركيز على الابتكار لخدمة الاقتصاد في إمارة دبي ودولة الإمارات.

وتحدث الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، عن رؤية الجامعة وخططها المستقبلية في تطوير العملية التعليمية، وكذلك في استخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة في ذلك. وتناول الدكتور ناصر المرقب، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، استعداد وجاهزية الجامعة وهيئتها الأكاديمية والإدارية وبنيتها التكنولوجية والأساسية ومرافقها كافة لدعم وتطوير العملية التعليمية.

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