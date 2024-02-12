«حمدان الذكية» تتسلم شهادتي «الآيزو» و«بي سي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت جامعة حمدان بن محمد الذكية منظومتها للجودة الشاملة بتسلم شهادتي «الآيزو 27001» لأنظمة إدارة أمن المعلومات (آي. إس. إم. إس.)، و«بي سي 22301» لإدارة استمرارية الأعمال (بي. سي. إم.)، لتجديد الاعتماد الدولي لنظاميها في إدارة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

وقال البروفيسور نبيل بيضون، رئيس الجامعة بالإنابة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «حرصنا في الجامعة على تأكيد التزامنا بتجديد شهادتي «الآيزو 27001» و«بي سي 22301»، ويجسد ذلك مدى تميز الجامعة والتزامها بأنظمة تكنولوجية وكفاءات بشرية قادرة على ضمان استمرارية تقديم خدماتها، وفقاً لأعلى مستويات الجودة والأمان، كما يعكس هذا الإنجاز القدرات الاستثنائية للجامعة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يضمن المرونة واستمرارية الأعمال والتعافي الفعال من أي أحداث غير متوقعة، وتكمن أهمية هاتين الشهادتين في دورهما الجوهري، لضمان جاهزية الجامعة في مواجهة المخاطر.

ويعد هذا الإنجاز علامة في مساعي الجامعة الذكية لتحقيق التميز، الأمر الذي يؤكد إرثاً من الالتزام الراسخ بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز