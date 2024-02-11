الدراسة عن بُعد في الشارقة غداً وإيقاف الأنشطة الرياضية

المصدر: الشارقة - البيان

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قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وذلك يوم غد الاثنين الموافق 12 فبراير نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة.

وأكد الفريق المحلي أن القرار يأتي حفاظاً على السلامة العامة الطلبة والطالبات واللاعبين في الأندية الرياضية من مختلف الفئات السنية، في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية مع استمرار مراقبة تطوراتها، ومواصلة الإجراءات الكفيلة بتقديم الخدمات الحيوية.

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