4 طالبات من جامعة عجمان يبتكرن حذاءً ذكياً لمساعدة المكفوفين

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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تمكنت 4 طالبات من جامعة عجمان، وهن جوانا محمد الخيبري تخصص هندسة كهرباء، وجمانة محمد هيبة هندسة معدات طبية، وسعاد مهيار هندسة معدات طبية، وفاطمة الهادي هندسة معدات طبية، من ابتكار حذاء ذكي، بديلاً لعصا المشي، التي يعتمد عليها ضعاف وفاقدو البصر في أنحاء العالم للتجول بأمان قدر الإمكان.

فهو مزود أجهزة استشعار لاكتشاف العوائق، إذ تقوم بتحذير مرتديه بالاهتزاز وتنبيه صوتي على هاتف ذكي متصل بالبلوتوث، ويهدف الابتكار إلى تمكين الشخص الكفيف من اجتياز التحديات التي تواجهه في تحركاته، وتم عرض المشروع ضمن فعاليات شهر الابتكار التي أقيمت في مرسى عجمان صباح أمس الأول، كما طبع الابتكار بمادة (tpu) القابلة للتحلل ليكون صديقاً للبيئة، إضافة إلى تميزه بخاصية تسمح لعائلة الكفيف بمعرفة مكانه.

وقالت الطالبة جوانا محمد الخيبري، إن المشروع حذاء ذكي لمساعدة الأشخاص فاقدي البصر من ذوي الهمم، وتم تصميمه بأحجام مناسبة للأفراد كافة، كما أنه في بداية الأمر تم تصميم الابتكار في شكل عصا مزودة حساسات، فتم تطويره واستبدال الحذاء الذكي بالعصا، وذلك بإشراف البروفيسور حمدي حامد، والمهندس محمد عجم، وكلاهما من جامعة عجمان، لافتة إلى أن المشروع استغرق 5 أشهر، ويهدف إلى تمكين الشخص الكفيف من اجتياز التحديات التي تواجهه في تحركاته.

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