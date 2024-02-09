بدور القاسمي تفتتح معرض الأندية الطلابية في «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة- البيان

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افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، معرض الأندية الطلابية في الجامعة والذي يحول حرم الجامعة خلال يوميّ انعقاده إلى مهرجان من الألوان والموسيقى والثقافة، مقدماً فرصة للطلبة لاستكشاف مختلف الأنشطة اللامنهجية والتواصل مع أقرانهم الذين يشاركونهم اهتماماتهم. رافق الشيخة بدور خلال جولتها في المعرض، والذي عقد يومي 6 و7 فبراير الجاري، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة بدور الرقباني، والدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة ومسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور عبد الناصر عبد الله، مدير مكتب العمليات بالإنابة، وشيماء بن طليعة، المديرة التنفيذية للتجربة الطلابية، وهيفاء إسماعيل، مديرة المشاركة الطلابية والقيادية.

تجربة

و ركز المعرض، الذي ضم 105 أندية ومنظمة طلابية، والمجلس الطلابي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وستة أقسام من مكتب شؤون الطلبة، على تقديم تجربة جامعية تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة حياة الطلبة، خاصة وأن الجامعة الأمريكية في الشارقة تضم طلبة من أكثر من 90 جنسية في حرمها الجامعي المتنوع ثقافياً، مما صنفها من بين أفضل خمس جامعات في تعدد جنسيات طلبتها بناءً على تصنيفات الجامعات العالمية لمجلة التايمز للتعليم العالي لعام 2023.

فرص حيوية

وفي حديثها عن أهمية معرض الأندية الطلابية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، قالت شيماء بن طليعة: «يقدم معرض الأندية الطلابية مزيجاً من الفرص الحيوية التي تعبر عن اهتمامات طلبتنا المتنوعة وشغفهم. يلعب معرض الأندية الطلابية دوراً محورياً في تشكيل تجربة جامعية غنية وشاملة، وتعزيز الشعور بالانتماء وتزويد الطلبة بفرص استكشاف شغفهم خارج الفصل الدراسي. إن معرض الأندية الطلابية ليس مجرد فعالية، بل بوابة إلى عالم من التواصل والنمو الشخصي وبناء ذكريات تظل باقية مدى الحياة».

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