جامعة الإمارات تقدم عرضاً حول الاستدامة في «ألعاب الفيديو»

المصدر: العين - البيان

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ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر» 2024، قدم قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات عرضاً بعنوان «أقلمة ألعاب الفيديو من الترجمة إلى الترفيه نحو مستقبل مستدام» هدفه تعزيز مفهومي الابتكار والاستدامة لدى الطلبة.

وأوضحت الدكتورة موزة الطنيجي، رئيسة قسم اللغات والآداب، أن استخدام ألعاب الفيديو كأداة لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة يعد من المبادرات المهمة التي تهدف إلى نشر ثقافة الاستدامة بشكل مبتكر، خصوصاً بين الشباب الذين يعدون قادة المستقبل.

وشددت على أهمية تنشئة جيل مدرك لأهمية البيئة والتحديات التي تواجهها، مما يسهم في تقليل المشكلات البيئية واقتراح حلول فعالة. وتناول الدكتور محمد البطاينة، أستاذ مشارك في برنامج دراسات الترجمة، عن الأقلمة (التوطين) كقطاع ابتكاري جديد في سوق الترجمة، يوفر للمتخصصين في هذا المجال فرصة فريدة للعمل على مشاريع تجمع بين التكنولوجيا، واللغة، والإبداع.

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