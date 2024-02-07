نظراً لتأثر موقعها بطواف الإمارات العالمي.. الدراسة "عن بعد" في عدد من مدارس دبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أبلغت عدد من المدارس في دبي أولياء الأمور بتحويل الدراسة غداً الخميس، إلى نظام التعليم عن بُعد، وذلك نظراً لتأثر موقعها بطواف الإمارات العالمي للدرجات الهوائية في دبي، وعممت المدارس تلك التغييرات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر رسائل نصية .

وتعتزم تلك المدارس الاعتماد على بوابة التعلم الذكي LMS، وهي نظام إدارة التعلم الافتراضي، لتقديم الدروس والموارد التعليمية للطلاب عن بُعد.

وتهيب المدارس بأولياء الأمور والطلاب الانتباه إلى الإعلانات والتحديثات التي ترسل عبر القنوات الرسمية للمدارس لمتابعة المستجدات الخاصة بالعملية التعليمية.

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