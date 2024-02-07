تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والمعهد الفرنسي للإسلاميات

المصدر: أبوظبي - وام

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أبرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أمس، اتفاقية مع «المعهد الفرنسي للإسلاميات» على هامش المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة، الذي انطلقت فعالياته تحت عنوان «الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي».

وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات: يأتي المؤتمر بعد عقد عدد من الورش حضرها علماء ومفكرون ناقشوا مفهوم التقدم في الفلسفة ومفهوم العلم وعلاقته بالفلسفة وكيف يمكن أن يكون هناك تكامل بين الفلسفة والدين.

وأضاف: سيناقش المؤتمر عدداً من القضايا وهناك أكثر من 50 ورقة بحثية يناقشها باحثون وعلماء وأساتذة أكاديميون ومفكرون من جميع أنحاء العالم.

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