«صندوق المعرفة» في دبي تخصص أصولاً تعليمية لخدمة 18 ألف طالب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة عن تخصيص أكثر من 2.8 مليون قدم مربعة من الأصول التعليمية في إمارة دبي، خلال العام 2023، بنسبة زيادة بلغت 211 % عن العام 2022، والتي تم تخصيصها لمستثمرين ومشغلين في قطاع التعليم، حيث من المتوقع أن تخدم الأصول المخصصة أكثر من 18 ألف طالب في الإمارة، من خلال تنفيذ مشاريع تعليمية خاصة خلال الفترة المقبلة، تشمل مدارس ومراكز التعليم المبكر وتوفر المناهج البريطانية والهندية والفرنسية والأمريكية.

وتضمنت الأصول المخصصة مناطق جغرافية متنوعة في إمارة دبي، حرصت المؤسسة على توزيعها بشكل يخدم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، حيث تشمل هذه المناطق ند الشبا، البرشاء، الخوانيج، الثنية، ند حصة، المزهر والنهدة والروية.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري للمحفظة، التي تديرها المؤسسة، بغرض تعزيز الدعم في المبادرات التعليمية والمعرفية في الإمارة، فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات في نهاية العام 2023، 1.01 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 47.2 % عن قيمتها السوقية نهاية عام 2022، إذ أسهمت الاستراتيجية المستدامة، التي نفذتها المؤسسة في إدارة المحفظة في تنويع الاستثمارات والبحث المستمر عن فرص استثمارية واعدة، تعزز من نمو المحفظة بشكل مستدام.

وأشار أحمد عبد الكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، إلى أن وصول القيمة السوقية للاستثمارات إلى مليار درهم يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعكس بوضوح الاتجاه الإيجابي للاستراتيجية، التي تتبناها المؤسسة في إدارة الصندوق، حيث سيكون لهذه الاستثمارات دور مؤثر في تلبية الاحتياجات ودعم المبادرات وتحقيق الاستدامة في القطاع التعليمي.

بدوره، أكد عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة حرص المؤسسة على جذب المستثمرين في مجال التعليم للاستفادة من الخدمات، التي تقدمها إمارة دبي لدعم القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن المؤسسة نجحت في العام الأول، منذ إطلاق استراتيجيتها 2023 - 2025 في تعزيز التفاعل مع المستثمرين لجذب الاستثمارات التعليمية، وتحفيزهم للاستثمار في الأصول التعليمية، وتجلى ذلك في المساحات التعليمية، التي تم تخصيصها خلال عام 2023 للمستثمرين.

وأشاد العور بدور الشركاء المساهمين في القطاع التعليمي في الإمارة، وقال: «نشكر شركاءنا في القطاع الحكومي والخاص، والداعمين الرئيسيين لمشروع «مدارس دبي»، وهم: شركة داماك العقارية، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، جمعية دار البر، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بالإضافة إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، إذ كان لمساهمتهم القيمة أثر كبير في تعزيز قطاع التعليم في الإمارة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز