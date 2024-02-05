«جامعة حمدان الذكية» ووزارة الدفاع تعززان التحول الرقمي في التعليم

المصدر: دبي - البيان

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استضافت جامعة حمدان بن محمد الذكية وفداً من وزارة الدفاع لبحث سبل تعزيز التعاون ضمن مجال التحول الرقمي في التعليم، وكان في استقبال الوفد عدد من ممثلي الجامعة، وسلّطت الزيارة الضوء على آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة الابتكار وتحفيز التميز وتسريع وتيرة التحول نحو نموذج تعلُّم أكثر تطوراً ومرونةً واستدامة.

وتسعى الجامعة دائماً إلى التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال التحول الرقمي في التعليم، وترى في وزارة الدفاع شريكاً استراتيجياً لتحقيق هذا الهدف، وتمثّل هذه الزيارة فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في هذا القطاع بين الجامعة والوزارة، كما تعكس التزام الجانبين بتطوير برامج تدريبية مبتكرة تلبّي احتياجات الوزارة، إلى جانب تسخير التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بجودة التعليم بما يعود بالفائدة والنفع على الدارسين.

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