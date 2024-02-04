جامعتا الشارقة وأوهايو تستعرضان علاجات سرطان الجهاز الهضمي وتعززان التعاون

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت بكلية الطب في جامعة الشارقة ندوة علمية لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والبحثية المتخصصة في تشخيص وطرق علاج أمراض السرطان في الجهاز الهضمي والكبد، وذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون علمي وبحثي مشترك بين الجامعتين بهدف تعزيز التعاون في مجالات بحثية وأكاديمية عدة في المجالات الطبية والعلوم الصحية.

بدأت الندوة بكلمة الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أكد فيها أهمية التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المتخصص مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة تضع البحث العلمي ضمن أهم أولوياتها، وتعمل على تطوير وإنشاء بيئة علمية وبحثية متخصصة في مختلف المجالات من خلال المختبرات العلمية والبحثية، وكذلك معاهد البحث العلمي التي يعمل بها عدد كبير من الفرق البحثية وبصفة خاصة في مجالات الطب والعلوم الصحية.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور ربيع حلواني مدير معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية، إلى الجهود التي يبذلها المعهد في تأسيس العديد من المختبرات والمراكز المتخصصة في مختلف فروع الطب والصحة.

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