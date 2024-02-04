«التربية» تستعرض مبادرة «إدارة المواهب» بمهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار

المصدر: دبي - وام

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استعرضت وزارة التربية والتعليم، خلال فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في نسخته السابعة، مبادرة إدارة المواهب التي أطلقتها مؤخراً، بهدف الاستثمار الأمثل برأس المال البشري، وتعزيز مساهمة موظفي الوزارة في تحقيق أعلى مستويات الأداء الوظيفي بما يصب في مصلحة تطور آليات العمل والنهوض بقدراتهم ومواهبهم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة في مسرح في ستيفال آرينا - دبي وقدم خلالها 13 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعاتها نبذة عن مشاريعهم ومبادراتهم الابتكارية، وأهميتها، والأثر المتوقع لها في دفع عجلة العمل قدماً.

مكون أساسي

وأكدت أماني البناي، مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، أن مبادرة إدارة المواهب، جاءت لتحاكي اعتبارات عدة، أهمها الرؤية المتمثلة في كون رأس المال البشري مكوناً أساسياً من مكونات أي مؤسسة عمل تسعى إلى تحقيق معدلات أسرع في النمو والتطور لموظفيها، والاستثمار في الموظف المبتكر والمبدع والموهوب الذي يعد عنصراً أساسياً لنجاح وتطور وتميز المؤسسة، الأمر الذي يتطلب استراتيجية واضحة لاكتشاف مواردها البشرية الموهوبة والكفوؤة وتنميتها.

وقالت إن الوزارة، حشدت جهودها وسخرت إمكاناتها لتحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال طرح هذه المبادرة وتشجيع الموظفين الموهوبين على تقديم مبادراتهم الابتكارية التي ترتقي بمجالات عمل إداراتهم، والوزارة، مشيرة إلى أنها تصب في خانة تعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية، وتساهم في تحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بضرورة النهوض بالابتكار، سعياً نحو مواصلة الإمارات ريادتها ولتكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2071.

36 مبادرة

وأوضحت مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم أنه كان هناك تجاوب ملموس من قبل الموظفين الذين بادروا إلى التقدم لهذه المبادرة في نسختها الأولى، ووصل عدد المبادرات المقدمة 36 مبادرة على صعيد المسارين (القيادي والموظفين) تم إجراء تقييم لها من قبل لجنة متخصصة في إدارة الموهوبين، وبناء على ذلك تم اختيار 11 مبادرة مميزة وملهمة ضمن الدفعة الأولى للمبادرة لعام 2024.

وأشارت البناي إلى أن وزارة التربية والتعليم ممثلةً بإدارة الموارد البشرية، حرصت على خروج مبادرة إدارة المواهب التي تشرف عليها شروق الدميسي اختصاصي تدريب وتطوير، بأفضل صورة باعتبارها إحدى أهم مبادراتها التي تُعنى بجذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين ذوي الأداء المتميز من المبتكرين والمبدعين والموهوبين، وتحفيزهم، وتدريبهم، ومكافأتهم.

وأوضحت البناي، منهجية إدارة الموارد البشرية في تطبيق المبادرة، والتي ترتكز على خطوات متسلسلة، تبدأ بإعداد واكتشاف المواهب الوظيفية، ومن ثم تدريبها وتأهيلها، وبعد ذلك إلحاقها بمسار التدرج الوظيفي، ومن ثم الترقيات، وأخيراً تمكين هذه المواهب.

ونوهت إلى أن المبادرات القيمة التي وقع الاختيار عليها شملت تطبيقاً مبتكراً مدعماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية «البلوك تشين» لأتمتة بيانات خريجي التعليم العالي، ومكتبة «انطلاقة» الإلكترونية، واستحداث منظومة مبتكرة لإشراك الطلبة من أصحاب الهمم في الاختبارات القياسية، وتصنيف استفسارات المتعاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومبادرة EMTYAZ، ومبادرة «توثيق»، وابتكار نظام آلي لإغلاق ملاحظات التدقيق، واستحداث منصة رقمية مبتكرة تستند لتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وتحليل بيانات الرقابة على المدارس الخاصة، ومبادرة «منا وفينا»، وأخيراً مبادرة «خطوات صغيرة».

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