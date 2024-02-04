«الشارقة لصعوبات التعلم» يختتم «مشروع الاستكشاف» التدريبي

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم مركز الشارقة لصعوبات التعلم فعاليات النسخة الخامسة من «مشروع الاستكشاف»، بعد 11 يوماً من الورش التدريبية المكثفة التي استهدفت 28 طالباً من الفئة العمرية بين 13 و22 سنة شاركوا في الأنشطة التي قدمها لهم المشروع تحت شعار «بالتعلم والإبداع نتميز»، في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر، وتلقوا خلالها معارف مثلت خلاصة ما توصل إليه العلم في توعية من يواجهون صعوبات في التعلم.

ورافق الطلاب خلال أيام المشروع عدد من الخبراء والمختصين من مركز الشارقة لصعوبات التعلم وكلية «بيكن» الأمريكية، وعرضوا للمشاركين الحلول التي تمكنهم من مواجهة مختلف الصعوبات أثناء التعلم، إلى جانب توضيح دور الأهل والمحيط الاجتماعي في دعم هذه الفئة، وقد حقق المشروع أهدافه، حيث نجح في رفع قدرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات التي تساعدهم على التعلم واللحاق بأقرانهم واكتساب مهارة التركيز وتحفيزهم على التفاعل الاجتماعي مع الآخرين في بيئة التعلم.

وقالت الدكتورة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، إن سعي المركز المستمر إلى تنظيم «مشروع الاستكشاف» يهدف إلى توفير وترسيخ آلية تدريب سنوية محفزة وداعمة للطلاب الذين يواجهون صعوبات التعلم، بما يتماشى مع التوجه العام في إمارة الشارقة ودولة الإمارات نحو الاهتمام بالإنسان ودعم مختلف الفئات لنيل حقها من التعلم، حيث ينفذ المشروع سنوياً مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تساهم في تنمية مهارات وقدرات المشاركين فيه وبناء ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتسليط المزيد من الضوء على حق الأبناء الذين يواجهون صعوبات التعلم في النجاح والتميز وتطوير مستواهم واستكشاف ما تقدمه لهم المعرفة من فوائد ومتعة تحفزهم على التطلع نحو المستقبل.

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