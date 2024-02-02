وضع حجر الأساس لكلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وام

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شهد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مراسم وضع حجر الأساس لكلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في يوجياكارت بجزيرة جاوا الإندونيسية، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجمعية نهضة العلماء في إندونيسيا.

ويأتي إنشاء الكلية ضمن جهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لتعزيز فرص التعليم العالي في مجال الدراسات المستقبلية والعلوم الإنسانية، وغيرها من العلوم، وإدماج منظومة القيم الحضارية المتمثلة في التسامح والتعايش واحترام الآخر والاستدامة، والحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة، في نطاق الدراسات المستقبلية، ودعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي.

وأعرب جوكو ويدودو، في كلمة له بهذه المناسبة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً إطلاق مشروع «كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية» في مدينة يوجياكارت، بالشراكة مع جامعة نهضة العلماء، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وأكد أن هذا المشروع يحمل دلالات تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والرسائل المشتركة التي يحملانها لإبراز الصورة الصحيحة والسمحة للدين الحنيف، مشيراً إلى أنها ستضطلع بأدوار علمية وبحثية حيوية، ومعالجة القضايا المعاصرة، كما ستدعم المسعى المشترك بين البلدين لرعاية المواهب القادرة على المنافسة عالمياً، وتزويدها بالمعرفة والمهارات ذات الصلة.

وفي كلمته خلال وضع حجر الأساس للكلية، توجّه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، بالشكر والتقدير إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، على رعايته الكريمة، وحضوره لإطلاق هذا المشروع الحضاري الرائد، ودعمه اللامحدود لتعميق الصداقة الإماراتية الإندونيسية.

وقال معاليه: إن رؤية قيادة بلدينا الصديقين، تمكنت من فتح آفاق جديدة، وإطلاق مبادرات ابتكارية مشتركة، لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة، تدعم الخطط التنموية، عبر استدامة الموارد الطبيعية، والتوظيف النوعي للقدرات والخبرات والتقنيات التي يتمتع بها البلدان.

ووقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة نهضة العلماء في يوجياكارت، بحضور الرئيس الإندونيسي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، اتفاقية تعاون لإنشاء الكلية التي ستكون نواة لمؤسسة أكاديمية تهتم بإجراء البحوث والدراسات المستقبلية بصورة عامة.

وقّع الاتفاقية من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، فيما وقعها من جامعة نهضة العلماء، الدكتور ويديا برياهيتا بوجي بودويو رئيس جامعة نهضة العلماء.

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