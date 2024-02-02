تدريب موظفي مدارس دبي الخاصة على طرق التعامل مع الطلاب المصابين بالتوحد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت هيئة الصحة بدبي، أمس، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتوحد، وجمعية الإمارات للتوحد، وذلك ضمن جهود الهيئة المتواصلة من أجل توفير كل سبل الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع ومختلف فئاته، ولا سيما من هم في حاجة ماسة للرعاية المتواصلة، ومن بينهم الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد من طلبة المدارس الخاصة.

جاء ذلك على جانب مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض الصحة العربي، حيث وقع المذكرة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، ومحمد العمادي المدير العام لمركز دبي للتوحد، وماجد سلطان المهيري رئيس مجلس إدارة جميعة الإمارات للتوحد.

وتقضي المذكرة بتدريب موظفي المدارس الخاصة في إمارة دبي على النهج الأساسي والممارسات العلمية والعملية المطورة، للتعامل مع الطلاب المصابين بالتوحد، وذلك بالتوافق مع أفضل البروتوكولات والنظم والإجراءات المعمول بها في هذا المجال عالمياً.

وتعكس بنود مذكرة التفاهم حرص الهيئة والمركز على دعم أواصر التعاون في نطاق العمل الاجتماعي والإنساني المشترك، والاستفادة من الخبرات المختلفة في مجال اضطراب طيف التوحد، بما يخدم الطلبة المستهدفين ويصب في مصلحتهم، ويعزز من فرص اندماجهم في المجتمع المحيط بهم.

وعقب التوقيع أفاد الدكتور مروان الملا، بأن هيئة الصحة بدبي، وبموجب سياستها المتبعة في ترسيخ قواعد الأمن الصحي، وتنمية الوعي المجتمعي بالقضايا والموضوعات الصحية، خصوصاً الوقائية منها، فإن الهيئة تعمل بخطى حثيثة نحو تعزيز شراكتها بمختلف المؤسسات والهيئات والجهات المعنية وذات العلاقة، لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية وتدريبية مشتركة، ترفع من مستوى الوعي الصحي لدى الجميع.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز دبي للتوحد، يمنح كلاً من الهيئة والمركز العديد من فرص العمل المشترك والتعاون المثمر، الذي يستهدف تحسين حياة وأحوال الطلبة المصابين باضطراب طيف التوحد.

من جانبه، أكد محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، أن المبادرة تأتي تلبية لاحتياجات أطفال التوحد الفردية في مختلف مراحل التعليم والحياة العامة بما يؤدي إلى دمجهم واستقرارهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم، تماشياً مع رؤية حكومة دبي الهادفة إلى تحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز