«بصمة» يلبي احتياجات الرعاية الصحية في 313 مدرسة حكومية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الدكتورة شمسة لوتاه مديرة إدارة الصحة العامة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن برنامج الصحة المدرسية المتكامل «بصمة»، المصمم لتلبية احتياجات الرعاية الصحية بأنواعها كافة في 313 مدرسة حكومية في الإمارات الشمالية في الدولة، وذلك خلال المشاركة في معرض الصحة العربي.

وأوضحت الدكتورة شمسة أن المشروع يتضمن برامج فرعية ومنها الكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية عبر الفحوص الدورية، والاكتشاف المبكر للأمراض النفسية، وصحة الفم والأسنان، وإدارة الأمراض المزمنة، والتطعيمات، وبرامج التثقيف والتعزيز الصحي لجميع المراحل الدراسية.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لطلبة المدارس، وذلك بتطبيق نظم المعلومات الصحية (وريد) في المدارس، إضافة إلى إدراج تطبيق ذكي لخدمة الصحة المدرسية (شهادة التطعيمات، ملف الطالب) ضمن التطبيق الخاص بالمؤسسة. وأوضحت الدكتورة شمسة لوتاه أن أهداف برنامج الصحة المدرسية الصحية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المؤسسة عملت على تصميمه باستخدام الأنظمة الذكية التي تشمل منصة مركزية ونموذجاً متكاملاً للرعاية يمتد إلى أماكن صحة الطفل بأكملها من المدارس إلى مستويات الرعاية المتقدمة.

وأفادت لوتاه بأن أكثر من 164 ألف طالب وطالبة التحقوا بالبرنامج،ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمجتمع التعليمي، موضحة أن المؤسسة نجحت حتى الآن في تقديم ما يزيد على 170 ألف جرعة لقاح، وإجراء 160 ألف كشف مبكر وفق برنامج بصمة.

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