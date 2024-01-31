تربويون: التوسع في مشروعات التعليم يعزز مكانة دبي وجهة عالمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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قال تربويون إن التوسع في مشروع مدارس دبي الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمبلغ 530 مليون درهم، يعزز مكانة دبي وجهة تعليمية عالمية ويجذب المزيد من العائلات إلى الإمارة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة التنافسية العالمية للإمارة، كما يعزز الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير قدرات المعلمين والتربويين، ويسهم في تحسين النتائج الأكاديمية وتحقيق التميز، ويتيح للمزيد من الطلبة الحصول على فرصة تعليمية عاليه الجودة.

وأكد الدكتور ماهر حطاب المدير العام للمدارس الأهلية الخيرية، إن التوسع في هذه المشروعات يبرز التزام القيادة الرشيدة تحقيق التميز التعليمي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب والمجتمع، كما أنه يعد استثماراً واسعاً في المستقبل لإسهامه في بناء مجتمع معرفي قوي ومستدام في إمارة دبي.

وأوضح أن القيادة الرشيدة في دبي منحت التعليم أولوية استراتيجية إذ تسعى الإمارة جاهدة نحو ريادة مستقبل التعليم، إضافة إلى توفير خيارات تعليمية عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة.

ولفت إلى أن الاهتمام المستمر بالتعليم في دبي يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز تنافسية المدينة في هذا القطاع الحيوي، «فبفضل الجهود المستمرة لتحسين نظام التعليم وتوفير بيئة تعليمية متميزة، تتمتع دبي بسمعة دولية وجهة مغرية للعائلات المنتقلة من جميع أنحاء العالم».

وذكر أن دبي تعد وجهة تعليمية عالية الجودة وتلتزم أرقى المعايير الدولية المعتمدة، ما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات التي تبحث عن بيئة تعليمية متميزة لأبنائها، مشيراً إلى أن الاستثمار المستمر في تطوير التعليم يؤدي إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتطوير المناهج الأكاديمية الحديثة، ما يجعل دبي تتفوق على المنافسين في المنطقة، وتقف في مصاف أعلى عشر دول متقدمة في العالم.

تقدم شامل

وقالت الدكتورة مروة علي مهيأ رئيسة قسم المواد الوزارية مدربة تربوية في مدرسة أكسفورد، إن دبي تحظى بقيادة رشيدة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية والتقدم في جميع المجالات، ولا سيما في مجال التعليم، إذ تولي تحسين النظام التعليمي ورفع مستوى جودته، اهتماماً كبيراً لتحقيق الرؤية الطموح للإمارة.

وعدّت التوسع في مشروع مدارس دبي أمراً ذا أهمية بالغة نظراً للتزايد السكاني والاحتياج المتزايد للتعليم في الإمارة التي تعد مدارسها مؤسسات تعليمية متميزة تحظى بسمعة عالمية في تقديم تعليم عالي الجودة وتطوير القدرات الأكاديمية والمهارات الشخصية للطلاب.

وأوضحت أن رؤية القيادة الرشيدة في الإمارة تتمثل في بناء مجتمع معرفي ومبتكر، يعتمد على نظام تعليمي متميز يلبي احتياجات وتطلعات الطلاب والمجتمع، ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل القيادة الرشيدة على توفير بيئة تعليمية متطورة تتسم بالابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتوفير فرص تعليمية متنوعة وشاملة لجميع الطلاب.

تعليم عالي الجودة

قالت بريتي خولسا مديرة مدرسة ذا آبل أنترناشيونال كوميونيتي، إن القيادة الرشيدة في دبي تسعى إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزز روح التنافسية والابتكار، وتوفر الإمكانات كافة التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب ليصبحوا قادة ورواداً في مجالاتهم، كما تولي تطوير الكوادر التعليمية وتوفير برامج التدريب والتطوير المستمر، اهتماماً كبيراً ليتمتع المعلمون والمديرون التربويون بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التطلعات التعليمية.

وذكرت أن هذه المشروعات تبرز اهتمام القيادة بالعلم والمعرفة لبناء مجتمع مستدام ومزدهر، وخلق خيارات متنوعة للتعليم، وتوفير بيئة تعليمية متميزة وفرص للنمو والتطور الشخصي، إضافة إلى التنوع الثقافي الذي يمكن أن يعزز تجربة العيش والتعلم في المدينة.

قاعدة تربوية

عدّت التربوية ياسمين زهرة أن التوسع في مجال التعليم يؤدي دوراً حاسماً في بناء قاعدة تربوية تعزز نمو المجتمع بشكل عام، وقالت: حينما تتوافر فرص التعليم للجميع وتوسيع نطاقها، يتم تعزيز الوعي والمعرفة لدى الأفراد وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

ولفتت إلى أنه بالتوسع في مجال التعليم، يتم تمكين المجتمعات من تجاوز التحديات ويتم تزويد الأفراد المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في سوق العمل والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة أن الجيل الجديد سيتعلم في مدارس تستخدم أحدث الأدوات الرقمية المناسبة لمواكبة متطلبات دولته، وإضافة إلى ذلك، يسهم التوسع في مجال التعليم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات في المعرفة والفرص، ويتمكن الأفراد من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق التقدم الشخصي والمهني، ما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع بأكمله.

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