تعاون بحثي بين جامعة خليفة ومؤسسات تعليم ألمانية

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن تعاونها مع جامعات ألمانية لتنظيم ورشة تحت رعاية المعهد الألماني الإماراتي لتكنولوجيات الجيل الرابع، لتحديد وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة التي تعود بالفائدة على البلدين.

وبموجب هذا التعاون، نظمت جامعة خليفة وجامعة آخن التِقنيّة وجامعة ميونيخ التِقنيّة وجامعة آخن للعلوم التطبيقية وجامعة براندنبورغ للتكنولوجيا، ورشة انطلقت أمس في الحرم الجامعي الرئيس لجامعة خليفة تمحورت حول تسجيل براءات الاختراع وتوسيع التعاون الأكاديمي، والتصاميم وإنتاج المنتجات خفيفة الوزن والطباعة ثلاثية الأبعاد وتطوير معالجات الأنظمة الذكية ورقائقها، بالإضافة إلى الطاقة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية.

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