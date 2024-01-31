بدور القاسمي تلتقي خريجي «أمريكية الشارقة» وتحتفي بإنجازاتهم

المصدر: الشارقة- وام

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، في كلمتها خلال حفل عشاء خريجي الجامعة الذي أقيم في الحرم الجامعي، أن الخريجين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس والشركاء والأصدقاء يجتمعون معاً وهم متحدون في التنوع والالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل للآخرين خاصة المحرومين.

وقالت الشيخة بدور: لدينا خريطة طريق واضحة وطموحة للمستقبل وهي أن نقف في قمة التعليم العالي بالعالم، ونحن نوجه جهودنا نحو الأبحاث والابتكارات الرائدة التي تعمل على توسيع نطاق سمعتنا وتأثيرنا، وإن تأثير الجامعة الأمريكية في الشارقة واضح بالفعل بدءاً من الاعتراف العالمي بأعضاء هيئة التدريس وحتى التقدّم الرائد في أبحاث السرطان والمزيد.

وشهد حفل العشاء الذي نظّمه مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة، حضور 1500 خريج وخريجة ، وأطلق «المكتب» صندوق التضامن للمنح الدراسية وهو جزء من صندوق خريجي الجامعة السنوي للمنح الدراسية الذي تم إنشاؤه مؤخرًا ، ومن المقرر أن تخصص عائداته هذا العام لدعم طلبة فلسطين مع التركيز على الذين يواجهون صعوبات مالية في غزة.

وكان الحدث الأبرز، خلال الحفل، حلقتا نقاش شارك فيهما خريجون متميّزون من الجامعة الأمريكية في الشارقة تحدثوا عن مساراتهم المهنية. وأدار الجلسة الأولى، تحت عنوان «قوة مجتمع الخريجين»، الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة بمشاركة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي خريجة كلية إدارة الأعمال.

ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة وخريجة كلية الهندسة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي وخريجة كلية إدارة الأعمال.

وأدار الجلسة الثانية بعنوان «أحلام بلا حدود»، علي لوتاه رئيس رابطة خريجي الجامعة الأمريكية في الشارقة، وضمت سحر برهام العوضي أول طاهية إماراتية في مجال تخصصها وخريجة كلية الآداب والعلوم، وسارة العايدي رائدة أعمال في مجال الطهي وإدارة المطاعم وخريجة كلية الهندسة، ومحمد بن غاطي الرئيس التنفيذي لشركة قابضة وخريج كلية العمارة والفن والتصميم، وأحمد سفر الزرعوني رائد أعمال وخريج إدارة الأعمال.

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