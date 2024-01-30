وزير التربية يدعو الطلبة المبتعثين لتقديم نموذج مشرف عن الإمارات

المصدر: لندن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الطلبة المبتعثين لأن يكونوا خير سفراء لوطنهم في الخارج، وأن يقدموا للعالم نموذجاً مشرفاً عن دولة الإمارات وشعبها المتعلم والمثقف والواعي.

وقام معاليه بجولة موسعة، شملت عدداً من المؤسسات والهيئات التعليمية المعنية بتطوير قطاع التعليم في المملكة المتحدة، كما التقى طلبة الدولة المبتعثين، وذلك على هامش مشاركة معاليه في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم «BETT»، من 24 إلى 26 يناير.

وقال إن تحقيق التطوير المنشود في قطاع التعليم وبناء أجيال تمتلك المعرفة، وتتحلى بالمهارات المتقدمة، يتطلب مد جسور التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، على المستويين المحلي والعالمي، لتبادل التجارب والخبرات، وبحث سبل عقد شراكات بناءة، ترتقي بمختلف مفاصل العملية التعليمية.

وقال معاليه: «حرصنا خلال اللقاءات على استعراض جهود دولة الإمارات لتحقيق تطوير شامل ومستدام، يشمل كافة جوانب النظام التعليمي، والتزامنا بدعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار، من خلال عقد شراكات استراتيجية، وإطلاق مبادرات رائدة، تُركز على تزويد الطلبة بعلوم المستقبل».

وشملت جولة معاليه كلاً من وزارة التعليم في المملكة المتحدة، وكلية لندن للتصميم والهندسة ومؤسسة بيكر ديرينغ التعليمية، ومعهد التدريب المهني والتعليم الفني، ومكتب المعايير في التعليم وخدمات الأطفال والمهارات.

والتقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خلال زيارته العاصمة البريطانية لندن، مجموعة من الطلبة الإماراتيين المبتعثين إلى مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز