سلطان القاسمي يدعو الطلبة للاجتهاد وإجراء الأبحاث

المصدر: الشارقة - البيان

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أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، على جهود مجلس أمناء الجامعة والعاملين بها من هيئات إدارية وتدريسية ساهمت في نمو الجامعة وتطورها من حيث البرامج الأكاديمية لتحقيق رؤيتها ورسالتها، مشيداً سموه بتمسك الجامعة بالسلوك الحميد والعادات والموروث والمحافظة على المكاسب التي حققتها في السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء الجامعة صباح أمس، والذي عقد في مقر الجامعة، وأكد سموه على أهمية تطوير المجتمع من جميع النواحي، والتركيز على الجانب البيئي والمحافظة عليه، مشيراً سموه إلى أن التوجيهات دائماً تصب في توفير مقومات العيش الكريم وحياة صحية خالية من التلوث لكل من يعيش في المجتمع.

وأشاد صاحب السمو رئيس جامعة خورفكان بالتطور العلمي في مدينة خورفكان ومنها البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، والتي تساهم في الارتقاء بفكر الطلبة ومنتسبي الجامعة مما ينعكس على تطور المجتمع، موجهاً سموه شكره لجامعة الشارقة التي أرست قواعد البرامج التعليمية والتخصصات العلمية المختلفة في الجامعة، حتى تكون جامعة خورفكان مؤسسة أكاديمية وعلمية رائدة في مختلف المجالات.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة خورفكان واعتمد عدداً من القرارات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة واستمرار تقدمها.

واستعرض الاجتماع عدداً من التقارير حول الأداء الأكاديمي للجامعة خلال الفترة السابقة، بجانب الخطط المستقبلية الإدارية والعلمية، التي ستعمل عليها الجامعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة للارتقاء بكافة أركان العملية التعليمية وتطور الأداء الإداري.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، المختبرات المركزية واستراحة الطالبات في جامعة خورفكان.

واطلع سموه خلال زيارته المختبرات على ما تضمه من مرافق وأجهزة وأدوات علمية حديثة تسهم في تطوير العملية التعليمية في الجامعة، وتزويد الطلبة بأفضل العلوم والمهارات.

والتقى سموه طلبة السنتين الأولى والثانية مطلعاً على سير التجارب التي يجرونها في المختبرات، متعرفاً على أثرها العلمي في دراستهم الجامعية، وداعياً سموه الطلبة للاجتهاد في تلقي العلم وإجراء الأبحاث وتطوير مهاراتهم حتى تخرجهم وحصولهم على الشهادة الجامعية.

لقاء

من جهة أخرى التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح أمس، وفداً من جامعة اكستر البريطانية برئاسة الدكتورة ليزا روبرتس رئيسة الجامعة، وذلك في مقر جامعة خورفكان.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوفد، مشيداً بالعلاقات المتميزة والتعاون الكبير في العديد من المجالات العلمية والتعليمية بين جامعة اكستر وإمارة الشارقة، مما يساهم في توفير أفضل الفرص للتبادل العلمي المنشود بين المؤسسات الأكاديمية العالمية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالخطط المشتركة والمناهج الدراسية إلى جانب إنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في العلوم البحرية.

وناقش اللقاء مجالات وفرص التعاون في تطوير التعليم وتدريب المعلمين للحصول على أفضل مخرجات تعليمية تساهم في تطوير مستويات الطلبة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على تصاميم مركز الأبحاث البحرية الذي سيتم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة اكستر، الذي سيضم أحدث التقنيات والمختبرات والمرافق التعليمية. وتبادل سموه ورئيسة جامعة اكستر الهدايا والدروع التذكارية، ملتقطاً سموه الصور الجماعية، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.

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