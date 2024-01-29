طالبة بجامعة دبي تفوز بجائزة الإبداع الهندسي

المصدر: دبي - البيان

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حصلت الطالبة شهد رفعت الشهابي الطالبة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات على المركز الثالث في جائزة التميز والإبداع الهندسي، التي نظمتها جمعية المهندسين بالإمارات، والتي تهدف الجمعية من خلالها للاحتفاء بالتميز وبجهود المؤسسات والأفراد، الذين يحققون أثراً إيجابياً في مختلف القطاعات الهندسية في دولة الإمارات.

وأشارت إدارة الجائزة إلى أن شـهد الشـهابي طالبـة هندسـة الاتصـالات فـي جامعـة دبـي رسـخت مكانتهـا كشـخصية عاليـة الإنجـاز، ومتفاعلـة طـوال رحلتهـا الأكاديميـة، وتسـعى حاليـاً للحصـول علـى درجـة البكالوريـوس فـي هندسـة الاتصـالات، وأنها حافظـت علـى معـدل تراكمـي مميـز يبلـغ 3.98، ممـا يوضـح التزامهـا بالتميـز الأكاديمـي، وبالإضافـة إلـى دراسـتها فإنهـا تسـهم بنشـاط فـي مجتمـع الجامعـة وخارجـه.

وتمتــد مشــاركتها في القيــادة الطلابيــة من كونهــا نائــب رئيــس اتحــاد الــطلبة منــذ أغســطس 2022، حيــث كانــت تشــغل من قبل منصـب مسـؤول إعلامـي لاتحـاد الـطلبة مـن فبرايـر إلـى مايـو 2022، كما أن التزامهــا بخدمــة المجتمــع واضــح فــي تجاربهــا التطوعيــة، حيــث شــاركت وتطوعــت بنشــاط فــي العديــد مــن الفعاليــات، منها العشـاء السـنوي الثانـي لخريجـي الهندسـة وتكنولوجيـا المعلومـات، الـذي نظمتـه جامعـة دبـي، والمعـرض العالمـي للـذكاء الاصطناعـي، وقمـة دبـي للتكنولوجيـا الماليـة، وحفـل السـحور الخيـري السـنوي السـادس.

كمــا أســهمت أيضــاً فــي مؤتمــر الدولــي الثامــن والعشــرين، الــذي عقــد فــي جامعــة دبــي، بالإضافــة إلــى تطوعهــا كعضــو إعلامــي فــي معــرض إكســبو 2020، ومــن حيــث الخبــرة العمليــة تعمــل حالياً كطالبــة بــدوام جزئــي بقســم ضمـان الجـودة في جامعـة دبـي.

كما تـم تكريـم شـهد أيضاً لإنجازاتهـا وحصولهـا علـى العديـد مـن الجوائـز، بمـا فـي ذلـك الفـوز فـي مسـابقة جامعـة دبـي للمشـاريع العلميـة، كمــا حصلــت علــى المركـز الثانـي فـي مسـابقة الاسـتدامة للشـباب فـي جامعـة الشـارقة عـام 2022، ويتجلـى شـغفها بالتعلـم المسـتمر، مـن خلال الشــهادات العديــدة التــي حصلــت عليهــا، والتــي تغطــي مجموعــة مــن المواضيــع مــن الــذكاء الاصطناعــي إلــى علـوم البيانــات.

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