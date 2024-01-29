جامعة الشارقة تنظم مؤتمراً طبياً 5 فبراير

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تنظم الجامعة يومي 5 و6 فبراير المقبل «المؤتمر الإماراتي الألماني العاشر للطب وطب الأسنان والصيدلة»، وذلك بمقر مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية في جامعة الشارقة وفرعها في مدينة الذيد، وبالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فيها، وجامعة لوبيك والمستشفى الأكاديمي في جامعة هامبورج بألمانيا، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويقدم المؤتمر في نسخته العاشرة أكثر من 100 محاضرة علمية بجانب العديد من ورش العمل العملية وعروض وحلقات نقاشية مفتوحة، موزعة على 5 محاور هي: العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الطبية السريرية، وعلوم طب الأسنان، والعلوم الصيدلانية، والذكاء الاصطناعي.

ويناقش محور العلوم الطبية التطبيقية موضوعات حول السرطان والالتهابات من خلال ثلاث جلسات تتضمن 12 محاضرة، بجانب عرض 13 ملصقاً علمياً، فيما يتناول محور العلوم الطبية السريرية موضوع سرطانات الجهاز الهضمي والمسالك البولية من خلال 13 محاضرة علمية وورشتي عمل وعدد من الملصقات العلمية، ويبحث محور طب الأسنان في موضوع تعددية التخصصات نحو الإدارة الشاملة لسرطان الفم، ويناقش عدداً من بحوث الماجستير في علوم طب الأسنان، بجانب عرض 14 ملصقاً علمياً في الموضوع نفسه.

ويتناول محور العلوم الصيدلانية كيفية ربط قطاع صناعة الأدوية مع مؤسسات الرعاية الصحية، وذلك من خلال ثلاث جلسات علمية تتضمن 12 محاضرة، بجانب عرض 20 ملصقاً علمياً حول موضوع صناعة الأدوية وخدمات الرعاية الصحية، فيما يقدّم المشاركون والمتحدثون في المؤتمر من خلال محور الذكاء الاصطناعي ثلاث جلسات علمية تتضمن 10 محاضرات حول كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق في مجال الرعاية الصحية واكتشاف العلامات الحيوية التشخيصية والتنبؤية، والتعلم العميق «DL» في استخراج الميزة من التصوير والبيانات الجزيئية، بجانب ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق للتشخيص واكتشاف العلامات الحيوية التنبؤية من التصوير والبيانات الجزيئية.

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