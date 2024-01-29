«الإمارات للتعليم» تبحث التعاون مع «الشؤون الإسلامية والأوقاف»

المصدر: أبوظبي- وام

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بحث المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال لقائه الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإنابة، في مقر المؤسسة بأبوظبي، آفاق التعاون والتنسيق مع الهيئة لإطلاق عدد من المبادرات الهادفة لتعزيز قيم ومفاهيم الثقافة الإسلامية لدى طلبة المدارس الحكومية.

وأكد المهندس محمد القاسم، حرص المؤسسة على تعزيز قيم الثقافة الإسلامية وترسيخها لدى الطلبة من خلال برامج متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال إن تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى الطلبة يمثل أولوية قصوى للمؤسسة، وسنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة.

وأوضح أن المؤسسة ستعمل مع الهيئة على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج المشتركة، مثل برنامج تحفيظ القرآن الكريم في المدارس الحكومية ومبادرات أخرى تشمل تنفيذ محاضرات بهدف ترسيخ معاني ومفاهيم وقيم الثقافة الإسلامية في نفوس الطلبة وتطبيقها في مختلف مراحل تطورهم المعرفي.

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