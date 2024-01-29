ندوة عن الاستدامة والتغير المناخي والبحث العلمي بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة، الندوة العلمية الدولية «الاستدامة والطاقة والتغير المناخي ودور المراكز البحثية في خدمة المجتمع»، شارك فيها كل من الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية، مؤسس أكاديمية «الشيخ الأخضر»، والدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والأستاذ الدكتور هنريك لوند أستاذ تخطيط الطاقة بجامعة آلبورج في الدنمارك.

وناقشت الندوة عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها في الحياة البشرية، وبحثت مجالات التعاون العلمي مع الشركاء من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والصناعية والتجارية، بما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية وطرح الأفكار والرؤى التي تساعد على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في البيئة والحياة الطبيعية بصفة عامة.

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