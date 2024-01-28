«الشارقة لعلوم الفلك» و«ناسا» تستعرضان مستقبل استكشاف الفضاء

المصدر: الشارقة – البيان

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نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، جلسة حوارية تحت عنوان: «مستقبل التعاون في مجال الفضاء: إعداد الجيل القادم لاستكشاف الفضاء السحيق»، وذلك بحضور ومشاركة وفد من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أبوظبي، وقنصليتها في دبي.

واستهدفت الجلسة توعية الشباب بطموح الإمارات في قطاع الفضاء، وضمان تحقيق التقدم والازدهار، وذلك من منطلق حرصها على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الفضاء والفلك، ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية مؤخراً.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والمدير العام لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، على أهمية تنظيم مثل هذه الجلسات، وقال إن من شأنها أن تعزز سبل التعاون مع مؤسسات الفضاء والفلك المحلية والدولية، ومواكبة توجهات ورؤية الدولة في علوم الفضاء، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الأكاديمية مؤخراً في إطلاق القمر الصناعي «الشارقة سات-1»، وتطوير قبة الشارقة الفلكية المزودة بأحدث التقنيات والأجهزة، وأشار إلى أن جامعة الشارقة تعمل على نشر الثقافة الفضائية والفلكية لكافة أفراد المجتمع، من خلال طرح برامج متنوعة.

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