شما بنت محمد تُحاضر حول دور التعليم في تكوين الهوية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نظم مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، محاضرة بعنوان «دور التعليم في تكوين الهوية الإماراتية»، قدمتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وذلك بحضور عضوات المجلس، والعديد من القيادات التربوية والمهتمات بالشؤون الأكاديمية والتربوية، وعدد من الإعلاميات.

وأوضحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أنه انطلاقاً من التوجيهات السامية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حول مرتكزات الشخصية الإماراتية، طرحت دراسة حول الشخصية الإماراتية، ضمن أعمال وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وقالت: «إن التاريخ العميق لدولة الإمارات، وتركيبتها السكانية المتعددة الثقافات، والنمو الحضاري والانفتاح الثقافي على العالم، يجعل من الشخصية الإماراتية عرضة للتأثير والتغيير، ومن جانب آخر، حينما نتحدث عن بناء الشخصية الوطنية الإماراتية، والحفاظ على الهوية الوطنية، لا بد أن نتحدث عن محورين في بناء الشخصية الإماراتية، وهما المنظومة التعليمية والمنظومة الأسرية.

وأشارت إلى مرتكزات الهوية الوطنية التي تنشأ عليها الشخصية الإماراتية، ومنها التراث والتاريخ، الدين الإسلامي، الفنون والموسيقى الشعبية، واللغة العربية.

ولفتت إلى أهم التحديات التي تواجه هذه المرتكزات، والتي تتمثل في التوازن بين الحداثة ونمط الحياة التقليدي والموروث للمجتمع الإماراتي، والتعامل مع القيم الدينية دون مراعاة تغيرات العصر الحديث.

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