«تعليم» تطلق برنامجاً لدعم طلبة الحادي عشر في مادة اللغة العربية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برنامجاً جديداً لدعم طلبة الصف الـ11 في مادة اللغة العربية خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك لتقديم المساعدة للطلاب الذين يواجهون تحديات بالأداء الأكاديمي، أو من أجل تنمية التعلّم الذاتي، أو النواحي النفسية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التفوق والتميز الأكاديمي وتطوير المهارات والقدرات للطلبة.

وبدورها عممت المدارس دليل برنامج الدعم على معلمي اللغة العربية، الذي عممته المؤسسة مؤخراً، وحددت المؤسسة آلية تنفيذ برنامج خطة دعم طلاب الصف الـ11 من خلال تنفيذ حصة تدريبية أسبوعياً بواقع 8 حصص في الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم توزيع التدريبات على الطلاب وفق مستوياتهم المختلفة من المبتدئ إلى المتقدم.

ولفتت في الدليل الذي أصدرته ويشرح تفاصيل خطة الدعم إلى أنه من الضروري أن تبدأ الحصة بمراجعة وتثبيت أساسيات المهارة المستهدفة، وأن يعتمد الطلاب على أنفسهم في حل التدريبات، وقياس وتقييم إجابات الطلبة للتأكد من مستوياتهم وإتقانهم للمهارة، ومواطن الضعف عندهم، والاستعانة بالمواد التدريبية والإجابات النموذجية الموجودة في ملف اللغة العربية في خطة برنامج الدعم، وإبقاء أولياء الأمور على علم بسير البرنامج لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب.

ووضعت المؤسسة عدة موجهات لتطوير جودة أداء برنامج الدعم لطلاب الصف الـ11، هي: تحديد احتياجات الطلاب والقدرات الحالية في مواد الصف الحادي عشر قبل بدء البرنامج، وتحديد الأهداف الواضحة والملموسة التي يجب على الطلاب تحقيقها خلال البرنامج بعد التأكد من معرفة مستويات الطلاب، وتقديم الدعم الفردي للطلبة الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية في مهارات معينة أو في تطوير مهارات دراسية وتوزيع التدريبات على الطلاب وفق مستوياتهم، ولا يشترط أن يكون مستوى الطلاب واحداً في جميع التدريبات، وقد يظهر التقدم بشكل عام في المهارات مع مرور الوقت.

ومن الموجهات توثيق البيانات الأكاديمية وتقديرات الأداء لإعطاء رؤية صحيحة لمدى تقدم الطلاب وإتقانهم للمهارات، وتقديم الموارد التعليمية الملائمة ومصادر إضافية للمساعدة في فهم المواد إن تطلب ذلك، إضافة إلى جدولة الدروس التكميلية أو الاستشارات الأكاديمية لضمان توافر الدعم اللازم، ومتابعة تقدم الطلاب بانتظام وتقديم تقارير للطلاب وأولياء الأمور لتوثيق العمل ومتابعة التقدم بشكل صحيح، وتشجيع التعلّم الذاتي عبر تعليم الطلاب كيفية تطوير مهاراتهم في التعلّم الذاتي وكيفية إدارة وقتهم بشكل فعال، وكذلك تشجيعهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية وتطوير مهاراتهم.

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