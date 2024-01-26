أحمد الفلاسي: التطورات التكنولوجية ترتقي بالقطاع التعليمي

المصدر: لندن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وفد الدولة المشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم «BETT» الذي بدأت فعالياته من 24 الجاري وتختتم اليوم في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة واسعة من كبريات المؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة المعنية بتطوير قطاع التعليم على مستوى العالم.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي حرص وزارة التربية والتعليم على المشاركة الفعالة في كبرى الفعاليات المتخصصة بهدف الاطلاع على أفضل التجارب العالمية الرائدة، وتبادل الخبرات مع شركاء الدولة في القطاعين العام والخاص.

معرفة

وأشار معاليه إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة في ابتكار حلول ترتقي بالقطاع التعليمي، وتسهم بتخريج أجيال تمتلك المعرفة والمهارة ولديها استعداد للتنافس على أعلى المستويات وفي المجالات كافة.

وأضاف: «حرصنا في دورة هذا العام من المعرض على أن نتيح لشركات تكنولوجيا التعليم الناشئة في الدولة فرصة الاستفادة من هذه المنصة العالمية للتواصل مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، واستعراض أبرز ابتكاراتها في مجال تطوير الحلول التعليمية المتطورة».

وأكد أن هذه المبادرات تعكس نهج دولة الإمارات في تبني الابتكار وتشجيع الأفكار الخلاّقة والإبداعية التي تساهم في تطوير قطاع التعليم ليواكب التغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم وتخريج أجيال تتمتع بالجاهزة والمرونة للتعامل مع المستقبل ومواجهة تحدياته.

جولة

وقام معاليه يرافقه منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة بجولة تعريفية في منصة وزارة التربية والتعليم ضمن المعرض، والتي تعرض أبرز التجارب التعليمية الرائدة والمبتكرة التي تقدمها شركات تكنولوجيا التعليم العاملة في الدولة، والتي تشارك في المعرض تحت مظلة وزارة التربية والتعليم.

وتستضيف الوزارة، من خلال منصتها في المعرض 16 من أنجح شركات تكنولوجيا التعليم الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، حيث وصل حجم التمويل الذي جمعته هذه الشركات إلى أكثر من 73 مليون درهم على مدار السنوات القليلة الماضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز