«الإمارات للتعليم» تقيم خدمات التغذية المدرسية لتوفير وجبات صحية للطلاب

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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تستطلع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آراء الطلبة وذويهم حول التغذية المدرسية التي يتم تقديمها من خلال المقصف المدرسي، وعممت الإدارات المدرسية استبياناً على أولياء الأمور مؤخراً، يتضمن عدداً من الأسئلة التي تهدف ألي تحسين ما يتم تقديمه من خلال خدمات المقاصف المدرسية.

وأكدت الاستبانة حرص المؤسسة على توفير تغذية مدرسية سليمة للطلبة، بالإضافة إلى كسب رضا أولياء الأمور، ولفتت إدارات مدرسية إلى أن عملية تقييم المؤسسة لخدمات التغذية المدرسية يعد أمراً حيوياً لضمان توفير وجبات صحية ومتوازنة للطلاب، إذ يتضمن هذا التقييم جمع آراء أولياء الأمور والطلاب حول جودة الوجبات، ورضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأكدت الإدارات المدرسية أنه بالنسبة للطلاب، يمكن أن يتم تقييم خدمات التغذية المدرسية من خلال جمع آرائهم حول طعم الوجبات وجودتها، ومدى تنوع الخيارات المتاحة، وأيضاً مدى راحتهم ورضاهم عن بيئة تناول الطعام داخل المدرسة.

ونوهت بأن هذا الاستبيان يساعد المؤسسات التعليمية في تحسين وتطوير خدمات التغذية المدرسية بشكل مستمر، والعمل على توفير بيئة تعليمية صحية ومغذية للطلاب.

نصائح

وفي السياق ذاته، قدمت مدارس حكومية عدداً من النصائح والمقترحات لطلابها حول الطعام المسموح وغير المسموح به، وذلك لتعزيز التغذية الصحية والوعي الغذائي في بيئة التعلم، ونصحت الإدارات المدرسية الطلبة بالتركيز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل الفواكه والخضروات والبروتين والحبوب الكاملة، وأكدت حظر الأطعمة المصنعة ذات السعرات الحرارية العالية والدهون المشبعة والسكر المضاف.

واشتملت قائمة المقاصف المدرسية على أكثر من 50 صنفاً من الأصناف الغذائية لطلبة الثلاث حلقات (الأولى والثانية والثالثة)، تتراوح أسعارها من درهم حتى 7 دراهم، وتضم مجموعة متنوعة من الأصناف الصحية التي تلاقي اهتماماً من الطلبة وتشمل المناقيش والفطائر والبيتزا، والخضروات والفواكه والعصائر ومجموعة متنوعة من منتجات الألبان.

وأكدت الإدارات أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحرص على توفير الأطعمة الصحية في مقاصف المدارس للطلاب، لما له من أهمية كبيرة وفوائد عدة، تسهم في تحسين صحة الطلاب وزيادة مستوى العافية العامة.

كما تم التركيز على الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وهذه المكونات الغذائية المهمة توفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور السليم ولدعم جهاز المناعة.

وجبة الإفطار

ودعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على تناول وجبة الإفطار بالمنزل قبل الذهاب إلى المدرسة لأهميتها.

موضحة أنها مفتاح النجاح، وتساعد الطالب على التركيز الذهني وتحسين التحصيل الدراسي، وتحسين عمل الذاكرة والقدرات الإدراكية كالفهم والاستيعاب، وتساعد في الوقاية من السمنة والسكري من النوع الثاني، وتساعد أجهزة الجسم على العمل بطريقة سليمة ومنظمة خلال اليوم الدراسي، وعممت المؤسسة الأسلوب الصحي للحياة بالنسبة للطلبة لمساعدتهم على التمتع بصحة وعقل سليم.

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