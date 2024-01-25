جامعة الشارقة تنظم المعرض الأول لتوظيف أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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افتتح الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، صباح أمس، معرض جامعة الشارقة لتوظيف أصحاب الهمم، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الوطنية.

وجاء بتنظيم من مركز الموارد لذوي الإعاقة بالجامعة، كما يعد منصة يجتمع من خلالها الباحثون عن عمل من أصحاب الهمم، والمؤسسات التي تطمح في توظيفهم وتطوير بيئة توظيف دامج، وشارك في المعرض 26 جهة من مختلف المؤسسات والشركات المحلية الحكومية والخاصة في الدولة.

230 طالباً

وأكد الدكتور أحمد فلاح العموش مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة بالجامعة، أن المركز يدرس به حالياً 230 طالباً وطالبة في كافة مراحل الدراسة الجامعية.

كما أن عدد الخريجين بلغ 217 طالباً وطالبة، ويعمل المركز على دعم وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم، وتقديم أفضل الممارسات الأكاديمية والنفسية والاجتماعية والوظيفية لهم، لافتاً إلى أن الجامعة تطرح مساقات متخصصة، كمساق «مبادئ الترجمة الإشارية»، كمتطلب جامعي لتعزيز الوعي المجتمعي والجامعي بقضايا وشؤون أصحاب الهمم.

وأضاف أن المركز يحوي العديد من الخدمات، منها «غرف مصادر» تقدم بلغة الإشارة، والإرشاد النفسي بكافة أنواع الإعاقات البصرية والجسدية، والإعاقات المركبة.

كما يقدم خدمات مختلفة على مدار الساعة، فهو مزود بخبراء متخصصين في الإرشاد النفسي ولغة الإشارة، لافتاً إلى أن المعرض يمنح فرصة للطلبة من أصحاب الهمم للتقديم للوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، والمؤسسات والشركات المشاركة في المعرض، مبيناً أن الطلبة من أصحاب الهمم لديهم من المهارات والكفاءات التي تعينهم على أداء واجباتهم بكل اقتدار.

كما أن المعرض يعد الأول من نوعه على مستوى جامعات الدولة، وموجه لطلبة الجامعة من أصحاب الهمم بالجامعة، مثمناً دور الجهات المشاركة في المعرض لدعمها تلك الفئة من الخريجين، كما أن تلك الجهات تتميز بالمسؤولية المجتمعية.

مشاركون

وبدوره، أكد مطر المري من دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي، أن المشاركة في المعرض، تهدف إلى توظيف الطلبة من أصحاب الهمم من خريجي الجامعات.

كما أن هناك منصة «وظائف دبي»، والتي تعطي الأولوية في التوظيف إلى أصحاب الهمم، حسب خبراتهم ومهاراتهم المختلفة، مبيناً أن المعرض يعد فرصة طيبة للطلبة من أصحاب الهمم للتعرف إلى الوظائف الشاغرة في الجهات المشاركة، ومتطلبات كل وظيفة.

ومن جانبه، أكد سيف بدر عبد الله من دائرة الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الهدف من المشاركة استقطاب عدد من أصحاب الهمم من كافة التخصصات.

كما أن هناك إقبالاً كبيراً من الطلبة أصحاب الهمم على منصة شرطة الشارقة، خصوصاً في تخصص القانون، إضافة إلى التخصصات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الوظائف التي يشغلها طلبة جامعيون من أصحاب الهمم بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تولي اهتماماً خاصاً لتلك الفئة.

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