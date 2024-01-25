«أمناء أمريكية الشارقة» يعتمد مبادرات وبرامج أكاديمية جديدة

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، مبادرات وبرامج أكاديمية وتشغيلية جديدة خلال اجتماعه الأخير.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: تتمثل أولويتنا الاستراتيجية في ضمان استمرار الجامعة في تحسين وتوسيع برامجها، وبفضل الدرجات العلمية الجديدة، والبرنامج المدمج عبر الإنترنت، والخطط الجارية لإنشاء مراكز بحثية جديدة، فإننا نمهد الطريق لتلبية توقعات طلاب الغد والأكاديميين في سوق شديد التنافسية.

وأضافت رئيسة الجامعة: مجلس الأمناء متوافق تماماً مع أولوياتنا، ممتنة لهذه المجموعة الرائعة من الأعضاء على المناقشات المعمقة التي أدت إلى هذه الخطوات الإيجابية للغاية لدفع عملنا نحو الأمام.

ووافق أعضاء المجلس خلال الاجتماع على طرح الجامعة برنامج ماجستير جديد عبر الإنترنت في تحليلات الأعمال عبر كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة، كما اطلع على مقترحات مبدئية لإطلاق مراكز بحثية جديدة تضاف إلى المراكز البحثية الـ3 التي أطلقت العام الماضي.

تخطيط استراتيجي

وتخلل الاجتماع مناقشات معمقة حول عملية التخطيط الاستراتيجي القادمة للجامعة الأمريكية في الشارقة، والتي ستتضمن وضع استراتيجية تواصل مع مجتمع الجامعة في الحرم الجامعي، وعملية وضع معايير مرجعية للنظر في الفرص المتاحة للجامعة في فترة التخطيط القادمة، والنظر في الهيكل التنظيمي للجامعة والخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذ استراتيجية الجامعة.

كما اعتمد المجلس إطلاق 4 برامج جديدة في خريف 2024 بعد حصولها على اعتماد أكاديمي مبدأي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لقسم شؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والتي تشمل بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية والبيولوجية، وبكالوريوس العلوم في هندسة وإدارة الإنشاءات الرقمية، وبكالوريوس العلوم في الأنظمة الذكية وهندسة الميكاترونكس، وماجستير العلوم في التعلم الآلي.

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